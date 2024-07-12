Hava sıcaklığı 35, nem yüzde 78! Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı
Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da nem oranının şok seviyelere ulaşmasının ardından sahiller ağzına kadar dolup taşmaya başladı. Sıcaktan bunalan vatandaşların akın akın gittiği sahiller renkli görüntülere neden oldu. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.
Turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da yaşanan aşırı sıcaklar ve nem oranındaki şok yükseliş Antalyalıları ve turistleri canından bezdirdi.
Sıcaklarla mücadele edemeyen vatandaşlar çareyi deniz koşmakta buldu.
SAHİLLER AĞZINA KADAR İNSAN DOLDU
Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.
Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.
Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.
PARKLARDAKİ GÖLGELİK ALANLARDA VAKİT GEÇİRDİ
Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi.
Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.