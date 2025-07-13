Hava sıcaklığı 45'i vuracak! Meteoroloji saat vererek uyardı! 13 Temmuz hava durumu

Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlanırken, bir kez daha kavurucu sıcak alarmı verildi. Yurt genelinde birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı günün belli saatlerinde yer yer 45 dereceyi görecek. Bir bölge için ise sağanak uyarısı var. İşte 13 Temmuz 2025 pazar günü hava durumu tahminleri.

Türkiye kavurucu yaz sıcaklarının etkisinde olmaya devam ediyor. Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımlarken çok sayıda il ve şehir merkezi için yüksek sıcaklık alarmı verdi. Tahminlere göre bugün sıcaklık değerleri yer yer 45 dereceyi görecek. Bunun yanında yurdun kçük bir bölümünde ise yerel yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurdun diğer yerleri ise bugün az bulutlu ve açık geçecek. Ancak hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler bugün öğlen saatlerinde 45 dereceyi görecek. Hissedilen sıcaklık değerlerinin daha da yüksek olması beklenirken vatandaşların saat 11 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmalarında fayda var.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Bu arada bugün rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 33°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 37°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 39°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 36°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 38°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 38°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 39°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık

KONYA 38°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 30°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 30°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 32°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 27°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 35°C Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 33°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 30°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 43°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 28°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 45°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 43°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 41°C Az bulutlu ve açık

SİİRT 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu