Hava sıcaklığı 45'i vuracak! Meteoroloji saat vererek uyardı! 13 Temmuz hava durumu

Hava durumu raporu Meteoroloji tarafından yayımlanırken, bir kez daha kavurucu sıcak alarmı verildi. Yurt genelinde birçok kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı günün belli saatlerinde yer yer 45 dereceyi görecek. Bir bölge için ise sağanak uyarısı var. İşte 13 Temmuz 2025 pazar günü hava durumu tahminleri.
Türkiye kavurucu yaz sıcaklarının etkisinde olmaya devam ediyor. Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayımlarken çok sayıda il ve şehir merkezi için yüksek sıcaklık alarmı verdi. Tahminlere göre bugün sıcaklık değerleri yer yer 45 dereceyi görecek. Bunun yanında yurdun kçük bir bölümünde ise yerel yağış bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurdun diğer yerleri ise bugün az bulutlu ve açık geçecek. Ancak hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimleri hariç mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler bugün öğlen saatlerinde 45 dereceyi görecek. Hissedilen sıcaklık değerlerinin daha da yüksek olması beklenirken vatandaşların saat 11 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkmalarında fayda var.
Bu arada bugün rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sebeple ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
BALIKESİR 33°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 37°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 31°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 33°C Parçalı ve az bulutlu
AFYON 36°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 39°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 36°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 38°C Az bulutlu ve açık
ADANA 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 38°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 38°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 39°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 32°C Az bulutlu ve açık
KONYA 38°C Az bulutlu ve açık
BOLU 30°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 30°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 32°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 35°C Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 33°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 30°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 43°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 28°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 45°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 43°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 41°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu