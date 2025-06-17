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 | Suat Vilgen

Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

Meteoroloji 17 Haziran hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girmek üzere. Birkaç gündür mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ortalamada 8-10 derece artacak. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 06:49

Türkiye, yeni bir kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına girmek üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahmin raporlarına göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren adeta zirve yapacak. Bugün yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesiminde görülmesi beklenen yerel sağanak geçişleri gün sonunda sınırlarımızı terk edecek. Ortalama hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece artması, perşembe günü ise yılın geride kalan bölümüne göre en sıcak günlerin yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BALIKESİR 32°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 27°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık
  • UŞAK 29°C Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 37°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA 34°C Az bulutlu ve açı
  • HATAY 30°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA 29°C Az bulutlu ve açık
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 27°C Az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 27°C Az bulutlu
  • KONYA 27°C Az bulutlu
  • SİVAS 20°C Parçalı ve az bulutlu
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 28°C Az bulutlu
  • SİNOP 27°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 24°C Az bulutlu
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 26°C Parçalı bulutlu
  • RİZE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 25°C Parçalı bulutlu
  • TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 29°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 22°C Parçalı ve çok bulutlu
Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 33°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 31°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT 32°C Az bulutlu ve açık
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