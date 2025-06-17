Hava sıcaklığı zirve yapacak! Meteoroloji tarih verdi | Hava durumu (17 Haziran)

Türkiye, yeni bir kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altına girmek üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı son tahmin raporlarına göre yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren adeta zirve yapacak. Bugün yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesiminde görülmesi beklenen yerel sağanak geçişleri gün sonunda sınırlarımızı terk edecek. Ortalama hava sıcaklıklarının ise 8-10 derece artması, perşembe günü ise yılın geride kalan bölümüne göre en sıcak günlerin yaşanması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

BALIKESİR 32°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 29°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 27°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 35°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 35°C Az bulutlu ve açık

UŞAK 29°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 37°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 34°C Az bulutlu ve açı

HATAY 30°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 29°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 27°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR 27°C Az bulutlu

KONYA 27°C Az bulutlu

SİVAS 20°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 28°C Az bulutlu

SİNOP 27°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 24°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 26°C Parçalı bulutlu

RİZE 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C Parçalı bulutlu

TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 29°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 22°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU