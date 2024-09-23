Hava sıcaklıkları düştükçe düştü! Termometreler 1 dereceyi gösterdi: Erzurum'da sobalar kurulmaya başlandı

23 Eylül 2024 09:17 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:26

Eylül aynının son günlerinde yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüşler yaşandı. Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum'da termometreler 1 dereceye kadar düştü. Bazı bölgelerde soba yakılmaya başlandı.

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Midilli Adası hakkında her şey

Türkiye ve dünya genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Eylül ayının gelmesiyle düşüşe geçti. Bazı bölgelerde yılın ilk karı yağarken, bazı bölgelerde de sağanak etkili oldu.

Türkiye'nin en soğuk illerinin başında gelen Erzurum​'da ise sıcaklıklar düştükçe düştü. Aniden yağan sağanak yağmur​ ve peşinden gelen dolu​, kışın habercisi gibi hava sıcaklığını düşürdü. Mahalle sakinleri, soğuyan hava ile birlikte sobalarını yakmaya başladı.

ERZURUM'A KIŞ ERKEN GELDİ

Mahalle sakinlerinden İlhami Yıldırım, "Köyümüz bugün itibarıyla kış moduna girdi. Hava soğudu, biraz önce dolu yağdı. Artık dışarıda oturma şansımız kalmadı. Yavaş yavaş evlerimizde sobaları yakmaya başladık. Köyümüz 2200 rakımda ve kışın habercisi bugünden başladı," dedi.

Obayayla Mahallesindeki bu ani hava değişimi, kış hazırlıklarının başlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Sakinler, evlerinde sıcak kalmak için gerekli önlemleri almaya başladı.