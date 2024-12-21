Hava trafiğine "kümülonimbus" engeli

21 Aralık 2024 17:39 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 17:41

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) hava trafiğini felç etti. İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar (kümülonimbus) nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

UÇAKLAR İNEMEDİ

Elektrik yüklü bulutlar ve yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar zorluk yaşadı.

Uçaklar bir süre havada tur attıktan sonra havalimanına iniş yapabildi.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.