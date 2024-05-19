Havada dehşet anları: Uçak aniden alev alev yanmaya başladı

19 May 2024 15:12 - Güncelleme : 19 May 2024 15:16

19 Mayıs kutlamalarında komandolar mest etti

19 Mayıs kutlamalarında komandolar mest etti

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Air India Express havayolu firmasına ait uçak, Bengaluru'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'ndan Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere kalkış yaptı.

MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Kalkıştan dakikalar sonra uçağın motorlarından birinin alev aldığı tespit edildi.

Havalimanını işleten firmanın yetkilileri, yaptıkları açıklamada, uçağın kalkış yaptığı havalimanına acil iniş için yönlendirildiğini aktardı.

Acil iniş yapan uçaktaki yangın söndürülürken, uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat yara almadan tahliye edildi.