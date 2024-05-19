Havada dehşet anları: Uçak aniden alev alev yanmaya başladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 15:12 - Güncelleme : 19 May 2024 15:16
Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrindeki havalimanından kalkış yapan uçak, alev almaya başlayınca acil iniş yaptı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Air India Express havayolu firmasına ait uçak, Bengaluru'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'ndan Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere kalkış yaptı.
MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI
Kalkıştan dakikalar sonra uçağın motorlarından birinin alev aldığı tespit edildi.
Havalimanını işleten firmanın yetkilileri, yaptıkları açıklamada, uçağın kalkış yaptığı havalimanına acil iniş için yönlendirildiğini aktardı.
Acil iniş yapan uçaktaki yangın söndürülürken, uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat yara almadan tahliye edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı