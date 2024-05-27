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Havada korkunç olay: İpler dolandı paraşütler yere çakıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 14:16 - Güncelleme : 27 May 2024 14:24
Havada korkunç olay: İpler dolandı paraşütler yere çakıldı

Ekstrem spor tutkusu bu kez felaketle sonuçlandı. Ankara'da İki yamaç paraşütü havadayken birbirine dolandı. Bunun üzerine paraşütler yere çakıldı. Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi. 40 yaşındaki Ercan Gündoğdu kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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