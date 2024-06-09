Havalar ısındı, dev yılanlar evleri bastı! Uzman isim uyardı: Uzunlukları 7-8 metreyi buluyor

09 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:42

Sıcakların artmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar, kentin pek çok yerinde görülerek vatandaşları tedirgin ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi ve Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özeri yılanların etçil sürüngenler olduğunu belirterek, Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunduklarını söyledi.

"UZUNLUKLARI 7-8 METREYİ BULUYOR"

Dünya genelinde 520 cins ve 3 bin 900'ün üzerinde yılan türü olduğunu ifade eden Özer, "10 santimetreden, 7-8 metreye kadar boyutları mevcuttur. Türkiye'de de 47'ye yakın yılan türü mevcuttur" dedi.

"BU GAYET NORMAL BİR DURUM. KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Kocaeli'de havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanların artık yuvalarından çıkmaya başladığını söyleyen Cüneyt Özer, "Yuvalarından çıkarak doğada çiftleşmeye, üremeye ve beslenmeye başladılar. Bu gayet normal bir durum. Korkulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURMALARI GEREKİR"

Vatandaşların ormanlık alanlarda ve doğada gezinti yaparken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Özer, "Isırma vakasıyla karşılaştıklarında en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Yılanların doğada insanlarla iç içe olmasının bir sebebi de şudur; daha önce onların yaşam alanı olan ormanlar veya arazilerde bizlerin binalar yaparak, onların yaşam alanına girmemiz yılanlarla daha sık karşılaşmamıza sebep olan etkenlerden biridir" şeklinde konuştu.

"YILANLARI ÖLDÜRMEK DE DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİR"

Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Biriminin Sorumlu Yöneticisi Cüneyt Özer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yılanlar beslenmek için de birtakım davranışlarda bulunuyorlar. Süte, suya, gıdaya ulaşmak isteyen yılanlarla daha sık karşılaşıyoruz. Aynı zamanda, evlere giriş sebepleri de açıkta bırakılan yiyecekler değildir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yılanları öldürmek de doğru bir davranış değildir. Gerekli kurumlara başvurarak yardım talebinde bulunmamız gerekir."