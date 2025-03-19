Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı | 19 Mart hava durumu
Yaz aylarını anımsatan günlerin ardından Türkiye bir anda kışa geri döndü. Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken birçok şehirde kar yağışı da görüldü. Peki havalar ne zaman ısınacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporu bu sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...
Türkiye son birkaç gündür sert mevsim dönüşümleri yaşıyor. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava dalgası kışlık giysilerin dolarplara kaldırılmasına neden olurken, yaz erken geldi yorumları yapılmıştı. Ancak durum bir anda değişti pazar günü itibarıyla yurdun kuzeybatısından giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde iklimi yeniden kışa döndürdü. Birçok bölge ve şehirde kar yağışı da görülürken vatandaşlar "Havalar yeniden ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlı hava bugün öğleden sonra yurdun batı bölgelerinden başlayarak doğuya doğru yerini güneşli havaya bırakacak. Ancak sıcaklık değerleri bir süre daha düşük seyredecek. Meteorolojinin orta ve uzun vardeli raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklık değerleri ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında artacak. Yağşlı hava ise 24 Mart Pazartesi günü tüm yurdu terk ederek yerini genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak. Bu tardih itibarıyla güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 15-20 derece aralığına gelecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Afyonkarahisar: 3°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Denizli: 11°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Adana: 18°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Antalya: 17°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olarak kuvvetli
Mersin: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ankara: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Eskişehir: 4°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Konya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Nevşehir: 2°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Bolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Düzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Sinop: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Zonguldak: 5°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Amasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Artvin: 7°C, Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
Samsun: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Trabzon: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Erzurum: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Diyarbakır: 15°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Gaziantep: 14°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Şanlıurfa: 16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Siirt: 12°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı