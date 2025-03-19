Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı | 19 Mart hava durumu

Yaz aylarını anımsatan günlerin ardından Türkiye bir anda kışa geri döndü. Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken birçok şehirde kar yağışı da görüldü. Peki havalar ne zaman ısınacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporu bu sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

Türkiye son birkaç gündür sert mevsim dönüşümleri yaşıyor. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava dalgası kışlık giysilerin dolarplara kaldırılmasına neden olurken, yaz erken geldi yorumları yapılmıştı. Ancak durum bir anda değişti pazar günü itibarıyla yurdun kuzeybatısından giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde iklimi yeniden kışa döndürdü. Birçok bölge ve şehirde kar yağışı da görülürken vatandaşlar "Havalar yeniden ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlı hava bugün öğleden sonra yurdun batı bölgelerinden başlayarak doğuya doğru yerini güneşli havaya bırakacak. Ancak sıcaklık değerleri bir süre daha düşük seyredecek. Meteorolojinin orta ve uzun vardeli raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklık değerleri ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında artacak. Yağşlı hava ise 24 Mart Pazartesi günü tüm yurdu terk ederek yerini genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak. Bu tardih itibarıyla güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 15-20 derece aralığına gelecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar: 3°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Denizli: 11°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

Muğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana: 18°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Antalya: 17°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olarak kuvvetli

Mersin: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Eskişehir: 4°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Konya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Nevşehir: 2°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Düzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Sinop: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Zonguldak: 5°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Artvin: 7°C, Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

Samsun: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Trabzon: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Van: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU