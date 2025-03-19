Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı | 19 Mart hava durumu

Yaz aylarını anımsatan günlerin ardından Türkiye bir anda kışa geri döndü. Ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken birçok şehirde kar yağışı da görüldü. Peki havalar ne zaman ısınacak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli raporu bu sorunun cevabını verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji yeni raporunu yayımladı | 19 Mart hava durumu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 07:32

Türkiye son birkaç gündür sert mevsim dönüşümleri yaşıyor. Ülke genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan sıcak hava dalgası kışlık giysilerin dolarplara kaldırılmasına neden olurken, yaz erken geldi yorumları yapılmıştı. Ancak durum bir anda değişti pazar günü itibarıyla yurdun kuzeybatısından giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası yurt genelinde iklimi yeniden kışa döndürdü. Birçok bölge ve şehirde kar yağışı da görülürken vatandaşlar "Havalar yeniden ne zaman ısınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlı hava bugün öğleden sonra yurdun batı bölgelerinden başlayarak doğuya doğru yerini güneşli havaya bırakacak. Ancak sıcaklık değerleri bir süre daha düşük seyredecek. Meteorolojinin orta ve uzun vardeli raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklık değerleri ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında artacak. Yağşlı hava ise 24 Mart Pazartesi günü tüm yurdu terk ederek yerini genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak. Bu tardih itibarıyla güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 15-20 derece aralığına gelecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: 7°C, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • Kocaeli: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Afyonkarahisar: 3°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
  • Denizli: 11°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
  • Muğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Adana: 18°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Antalya: 17°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Hatay: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel olarak kuvvetli
  • Mersin: 20°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Ankara: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • Eskişehir: 4°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
  • Konya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • Nevşehir: 2°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Bolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • Düzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • Sinop: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • Zonguldak: 5°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Amasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Artvin: 7°C, Çok bulutlu, kıyıları yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
  • Samsun: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
  • Trabzon: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Erzurum: 7°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Kars: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Malatya: 14°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Van: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • Diyarbakır: 15°C, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
  • Gaziantep: 14°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • Şanlıurfa: 16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • Siirt: 12°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın yağmur var mı? 19 Mart Çarşamba İstanbul hava durumu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meclis'te çarpıcı iklim raporu
ETİKETLER
#hava durumu
#soğuk hava
#Meteoroloji
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.