Havalimanı tuvaletinde doğum yapıp bebeği klozette bıraktı! 'Hamile olduğumu bile bilmiyordum'

19 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:55

Antalya Havalimanı'nda engelli tuvaletinde doğum yapan Rus uyruklu anne Ekaterina Burnazkina bebeği klozette bırakarak ülkeden kaçmaya çalıştı. Bugün görülen davada Ekaterina Burnazkina ile annesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Hamile olduğunu bile bilmediğini söyleyen kadın, “Ben polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum" dedi.

Antalya​ Havalimanı​'nda 13 Ekim akşam saatlerinde engelli tuvaletinde doğum​ yapan ve bebeği klozette bırakan Rus​ uyruklu anne​ Ekaterina Burnazkina ve annesi ülkesine kaçarken polis ekiplerince gözaltına alındı. Klozette bulunan bebek ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan anne ve kızı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İfadeler şaşkına çevirdi.

ANNE VE KIZI TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anneanne Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina ile annesi sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Anneanne ve kızı, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Anneanne Elena Burnazkina duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılırken, anne Ekaterina Burnazkina ise duruşma salonunda hazır bulundu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Anneanne ve kızın gönüllü avukatlıklarını üstlenen Antalya Barosu'na kayıtlı Ayşegül Kübra Polat ile kardeşi Beyzanur Polat İlya duruşma salonunda hazır bulundu.

"POLİSLER BANA SÖYLEYENE KADAR DOĞUM YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM"

Ekaterina Burnazkina duruşmada yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, “Ben polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum. Yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını sanıyordum” dedi.

Anneanne Elena Burnazkina ise kızının havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmediğini belirterek, “Biz tatil yapmaya geldiğimiz Alanya'da da sağlık sorunu yaşadık. Bunun tamamen yediğimiz yemeklerden kaynaklandığını düşünüyorduk. Hatta kızımı hastaneye götürdüm. Orada bile hamile olduğu söylenmedi. İlaç verilip gönderildik” dedi.

KRİPTİK GEBELİK SAVUNMASI

Anneanne Elena Burnazkina'nın avukatı Ayşegül Kübra Polat, “Müvekkilimin kızı doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor. Bu tarz gebeliklerde, kadınların 4-5'nci aylara kadar farkına varmadıkları gibi bazı kadınların da doğum anına kadar farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Buna ilişkin dünyada birçok vaka mevcuttur. Olayda kasıt yoktur” dedi.

Ekaterina Burnazkina'ın avukatı Beyzanur Polat İlya ise mahkemeye kriptik gebelikle ilgili olarak alının emsal kararları sundu.

"HER YER KANDI, BEBEĞİ ELİME ALDIĞIM AN AĞLADI"

Duruşmaya havalimanı çalışına bir kadın da tanık sıfatıyla katıldı. Duruşmada dinlenen havalimanı görevlisi, “Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı” dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkemeye heyeti, bebeğe kayyum atanmasına, anneanne Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine, kızı Ekaterina Burnazkina'nın tutukluluğuna devam kararı aldı.