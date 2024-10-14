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Havaya ateş açarak kuzenini öldürmüştü! Düğün magandası tutuklandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 06:24 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 06:51
Havaya ateş açarak kuzenini öldürmüştü! Düğün magandası tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan saldırgan kuzeninin ölümüne neden oldu. Korkunç olayın ardından düğün magandası, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olay Kayseri​'nin Kocasinan​ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta düğünde M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin (37) başına isabet etti. 

Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Havaya ateş açarak kuzenini öldürmüştü! Düğün magandası tutuklandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
kayserikocasinan

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Adem14 Ekim 2024 06:56

Ne saçmalık böyle be, insan nasıl böyle bir şey yapabilir ki düğünde havaya ateş açıp biri ölecek diye hiç düşünmeden

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