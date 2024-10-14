Havaya ateş açarak kuzenini öldürmüştü! Düğün magandası tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan saldırgan kuzeninin ölümüne neden oldu. Korkunç olayın ardından düğün magandası, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Korkunç olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta düğünde M.İ., havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin (37) başına isabet etti.
Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ne saçmalık böyle be, insan nasıl böyle bir şey yapabilir ki düğünde havaya ateş açıp biri ölecek diye hiç düşünmeden