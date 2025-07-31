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 | Onur Kaya

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

Türkiye bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre, İstanbul'un da aralarında olduğu 23 ilde sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonuna kadar sürecek yağışlarla birlikte sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Ayrıca bir bölge için toz aşınımı uyarısı yapıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 08:44
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 08:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Temmuz 2025 tarihli raporunda birçok il için uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kütahya, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların akşam saatlerinde Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden , ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

23 İLDE YAĞMUR VAR

Perşembe günü yağmur görülecek iller şöyle: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Artvin, Samsun, Trabzon, Kars, Ardahan, Zonguldak, Sinop, Bolu.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu nedenle aşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yarından itibaren 3 ila 6 derece azalacağını söyledi.

Birçok bölgede sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Perşembe günü Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi, bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma günü ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" şeklinde konuştu.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

HAFTA SONU DA YAĞMUR VAR

Yağışlı havanın hafta sonu yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacağını kaydeden Fevzi Burak Tekin, "Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (31 TEMMUZ 2025)

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

  • İSTANBUL °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BALIKESİR °C, 34°C
    Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • EDİRNE °C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
  • KIRKLARELİ °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ver doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ISPARTA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık
Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • A.KARAHİSAR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 38°C
    Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık
Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 32°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DÜZCE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 36°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 36°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ARTVİN °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Havaya dikkat! Meteoroloji 4 uyarı birden yaptı: Sağanak, fırtına, sel ve toz aşınımı geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 33°C
    Parçalı bulutlu
  • KARS °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA °C, 42°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 32°C
    Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 46°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 44°C
    Az bulutlu ve açık
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ETİKETLER
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#sel
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#Gündem
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