Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN arasında 2023 yılında imzalanan ve 2024 yılında saha çalışmalarına başlanan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. 17 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan geçici kabul faaliyetleri, 20 Ekim 2026 itibarıyla eksiksiz ve tam başarıyla sonuçlandırıldı.

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HABERİN ÖZETİ HAVELSAN, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi’nde geçici kabul faaliyetini başarıyla tamamladı Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Projesi kapsamında geçici kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Projesi'nin geçici kabul faaliyetleri 20 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Yerli ve milli gemi trafik sistemi, Doğu Akdeniz'deki gemi hareketlerini tespit ederek bütünleşik bir deniz resmi oluşturuyor. KKTC Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne eş zamanlı ve güvenli veri aktarımı sağlanıyor. Proje kapsamında KKTC'de Çayırova, Sadrazamköy ve Dipkarpaz'da Trafik Gözetleme İstasyonları inşa edildi ve Mersin GTH Merkezi ile entegrasyonu tamamlandı. Entegre Liman Yönetim Bilgi Sistemi ile KKTC limanlarına yanaşan ve ayrılan gemiler dijital ortamda takip edilecek. Sistemin resmi açılışı, 20 Temmuz 2026'da Gazimağusa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nde yapıldı.

MAVİ VATAN’DA KESİNTİSİZ GÖZETLEME VE TAKİP

Yerli ve milli gemi trafik sistemi, Doğu Akdeniz’deki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilmesini ve bütünleşik bir deniz resminin oluşturulmasını sağlıyor. Sistem sayesinde; kapsama alanına giren tüm gemilerin kimlik, rota, seyir ve yük bilgileri eş zamanlı ve güvenli bir şekilde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılıyor.

KKTC’YE 3 KRİTİK İSTASYON VE MERSİN ENTEGRASYONU

Proje kapsamında KKTC sınırları içerisinde yer alan Çayırova, Sadrazamköy ve Dipkarpaz mevkilerinde Trafik Gözetleme İstasyonları inşa edilmişti. Gerekli sensör ve alt sistemlerin tedariki ile entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından sistem, Mersin GTH Merkezi ile tam entegre hale getirildi.

LİMAN OPERASYONLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Proje, dijital altyapısıyla da öne çıkıyor. Entegre Liman Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde KKTC limanlarına yanaşan ve ayrılan gemiler dijital ortamda adım adım takip edilecek. Bu entegrasyon ile liman operasyonlarında güvenlik, koordinasyon ve verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.



Sistemin resmi açılışı, 20 Temmuz 2026 tarihinde Gazimağusa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılımıyla gerçekleştirilmişti.