Havuz başındaki tartışma hastanede bitti! Pilot, oturduğu lüks sitede kabusu yaşadı

02 Kasım 2024 08:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 08:52

İstanbul'da bulunan lüks bir sitede oturan pilot, uçuş sonrası havuza ayakkabıyla inince olanlar oldu. 39 yaşındaki pilot Rıdvan K., nişanlısı ile birlikte, oturdukları sitenin havuzuna indi. Bir süre sonra diğer site sakinleri tarafından uygun biçimde giyinmedikleri iddiasıyla uyarılan çift tepkiler üzerine eve geri döndü. Olaydan bir hafta sonra otoparkta komşusuyla karşılaşınca kavga çıktı. Ve pilotun yüz kemikleri kırıldı. İşte tüm detaylar...

İstanbul​'da bulunan lüks bir sitede yaşayan Rıdvan K. havuz başındaki tartışma sonrası dehşeti yaşadı. Pilot​ olan 39 yaşındaki Rıdvan K. ve nişanlısı uçuş sonrası evde terlik bulamayıp ayakkabıyla havuza inince olanlar oldu. Şezlonglara geçen çift güneşlenen diğer site sakinleri tarafından uygun biçimde giyinmedikleri iddiasıyla uyarıldılar.

HAVUZ BAŞINA 'AYAKKABI' TARTIŞMASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Rıdvan K., havuza terlik yerine ayakkabı ile geldi. Site sakinleri ise kendisini, "Beyefendi havuza bu şekilde giremezsiniz, buraya böyle girmek yasak" dediler. Rıdvan K., ise komşularına "İlk defa böyle oldu, tatilden geldiğim için terlik yoktu kusura bakmayın" şeklinde cevap verdi. Yine iddiaya göre pilotun konuşmasının ardından komşuları kendi aralarında "Kim bunlar, kiracı mı bunlar, ev sahibimi bunlar, varoşlar" gibi cümleler kurdular. Komşuların tepkisi üzerine çift havuza girmekten vazgeçerek ikametlerine döndüler.

OTOPARKTA DEHŞETİ YAŞADI

Olayın ardından 2 gün sonra Rıdvan K., ve nişanlısı siteye giriş yapacağı sırada sitede oturan Tolga D., isimli şahıs bir anda pilotun sürdüğü araca koşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Rıdvan K., ise aracı kilitleyerek otoparka ilerledi. Bu sırada Tolga D., aracın camının açık olmasından faydalanarak genç pilotu yumruklamaya başladı. Tolga D.'nin pilotu darp ettiği sırada, küfürler savurup "seni gebertirim. Sen havuz başında kadınlara nasıl laf söylersin" şeklinde hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

YÜZÜ KEMİK KIRILDI

Yaşanan kavgaya site güvenliği müdahale ederken Rıdvan K., yüzüne aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırıldı. Genç pilotun aldığı darbeler sonrası yüzünde kemik kırıkları oluştuğu yönünde rapor verildi.

Savcılığa giderek şikayetçi olan Rıdvan K., kendisini darp eden komşusu Tolga D.'nin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık şikayetin ardından Tolga D., hakkında, Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından iddianame düzenledi. Tolga D., Rıdvan K.'nin siteye girerken kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle tartışma çıktığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Tolga D.'yi 11 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.