Havuz kenarında başına baca kapağı düşmüştü! O hemşireden acı haber geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde havuz kenarında otururken rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağı başına düşen ve ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatile gelen 2 çocuk annesi Hemşire Hanım Kaya Orakcı'nın başına havuz kenarında tururken baca kapağı düşmüş, talihsiz kadın ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda günlerdir tedavisi süren Orakcı'dan acı haber geldi. Genç kadın, iki çocuğunu öksüz bırakarak vefat etti.
5 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Olay Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi günü meydana gelmişti. Otelde tatil sırasında havuz kenarında güneşlenen Orakcı'nın başına rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağı düşmüştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Orakcı (37) önce ameliyata ardıdan da yoğun bakıma alınmıştı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 5 gündür tedavi gören Orakcı tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Orakcı'nın vefat haberini alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.
AİLE, OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK
Öte yandan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümünün ardından ailesinin otelden davacı olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini almış ardından şahıs savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.