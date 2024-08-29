Havuz kenarında başına baca kapağı düşmüştü! O hemşireden acı haber geldi

29 Ağustos 2024 13:50 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:53

Tatil için gittiği otelde dehşeti yaşadı! Güneşlenirken canından oluyordu: O anlar kamerada

Tatil için gittiği otelde dehşeti yaşadı! Güneşlenirken canından oluyordu: O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle birlikte tatile gelen 2 çocuk annesi Hemşire Hanım Kaya Orakcı'nın başına havuz kenarında tururken baca kapağı düşmüş, talihsiz kadın ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda günlerdir tedavisi süren Orakcı'dan acı haber geldi. Genç kadın, iki çocuğunu öksüz bırakarak vefat etti.

5 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos Cumartesi günü meydana gelmişti. Otelde tatil sırasında havuz kenarında güneşlenen Orakcı'nın başına rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan baca kapağı düşmüştü. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Orakcı (37) önce ameliyata ardıdan da yoğun bakıma alınmıştı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaklaşık 5 gündür tedavi gören Orakcı tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Orakcı'nın vefat haberini alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı. Orakcı'nın yakınları cenazenin Adli Tıp Kurumu morgundan alınmasının ardından cenaze aracını dualarla memleketi Hakkari'ye uğurladı.

AİLE, OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Öte yandan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümünün ardından ailesinin otelden davacı olacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini almış ardından şahıs savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.