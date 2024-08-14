'Hawala' yöntemi ile kara para aklayan çeteye şok baskın! 2 milyon 336 bin dolar ve külçe altınlar ele geçirildi

14 Ağustos 2024 09:55 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:55

Gaziantep'te emniyet güçleri kara para aklayan çeteye büyük darbe vurdu. "Hawala" yöntemi ile kara para aklayan çeteye jandarmadan şok baskın düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu, Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, titiz planlama, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasadışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan “HAWALA” sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli 6 şüpheli şahsa operasyon yaptı.

2 MİLYON 336 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan 2 ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi ve işyeri kamera kayıtları, 1 ajanda, 1 para sayma makinesi ile 6 adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HAWALA SİSTEMİ NE DEMEK?

Hawala sistemi, en yaygın gayri resmi fon transfer sistemi olarak biliniyor. Hawala, bir bireyin veya grubun bir dizi gayri resmî ve genellikle lisanssız para borsaları vasıtasıyla, parayı başka bir coğrafi yere göndermek için kullandığı bir araç olarak tanımlanıyor.