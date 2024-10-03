Hayali araçlarla akılalmaz vurgun! Milyonlarca lira topladı, ortadan kayboldu

03 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:48

Gaziantep'te meydana gelen akılalmaz dolandırıcılık olayından onlarca kişi, yeni araba hayaliyle dolandırıldı. Yıllardır arkadaşları olan kişi tarafından dolandırılan vatandaşlar yüksek kar marjıyla arabalarını daha üst model araçlarla değiştireceğine inanıp milyonlarca lirasını kaptırdı.

Onlarca kişinin yüksek kar marjıyla arabalarını daha üst model araçlarla değiştirme hayali suya düştü. Gaziantep'i karıştıran dolandırıcılık olayınde H.A isimli kişi, vatandaşlardan milyonlarca lira para toplayıp ortadan kayboldu.

5 MİLYONA YAKIN PARA KAPTIRDILAR

Arif Yoğun isimli vatandaş yakın arkadaşı olan H.A'ya kendisi ve ailesinden bir kaç kişinin toplam 5 milyon liraya yakın para verdiğini belirterek "Bu şahıs bize, 'yüksek kar amacıyla araba getiriyorum' dedi. Birkaç araba getirdi. Ondan sonra da 5 aydan beri de bu arabaları getirmedi. Elden para verdik. Pos cihazıyla para verdik. Bu paralarımızı aldı, 5 aydan beri bizi oyladı.

Yüksek kar amacıyla araba getiriyordu. Biz de bundan faydalanırız diye düşündük. Biz kalktık bütün paralarımızı verdik. Aile olarak 4-5 milyona yakın bir para verdik. Tabi bu paranın çoğunu elden verdik. Çoğunu da pos makinesiyle verdik, IBAN ile verdik. Biz bunun karşılığında hiç evrak da almadık. Bu kişi bizimle beraber çalışan birisi olduğu için inandık. Arabaların bazılarını da getirmişti. Biz de buna kanaat getirerek paramızı verdik. En sonunda dolandırıldığımızı anladık. Bizden hariç çok insan bu şahsa parasını kaptırmış. Yani bu ufak bir dolandırıcılık işi değil. En az 1 milyar TL'ye yakın para almış" dedi.

ARABASININ MODELİNİ YÜKSELTEYİM DERKEN DOLANDIRILDI

Mehmet Latif Çelik isimli vatandaş da 2016 model aracını satarak yeni model araca almak isterken dolandırıldığını iddia ederek, "Ben de 2016 model arabamı sattım yükselteyim diyerekten kandırıldım verdim. 5 aydan beri bizi oyaladı. Öğrendik ki bu adam Antep'in köylerine kadar binden fazla kişi mağdur etmiş.

Ben 300 bin TL parayı banka yoluyla hesabına aktardım. Dekontum da var. Tahminime göre binden fazla mağdur var. Çoğunluk elden verdiği için ya da post makinesiyle çektikleri için ellerinde belge, sözleşme veya dekontları yok. Şu anda bu şahıs İstanbul'da Gebze'de, bizim aldığımız bilgiye göre haftada bir gün de imzaya geldiğini de biliyoruz. Bizi her ay oyaladı. Benim verdiğim para 300 bin lira, sana 700 bin liradan bir araba getireceğim. Yüksek kar vaadiyle kandırıldık" ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHSA IBAN ÜZERİNDEN VE ELDEN PARA VERDİK"

Dolandırıcı olduğu öne sürülen şahsa elden ve iban üzerinden para gönderdiğini söyleyen Ramazan Akkurt ise, "Gaziantep'te 1 milyar TL'ye yakın para topladı. 5 aydır kimseye araba da getirmiyor. Her ayda şu gün gelecek, bugün gelecek diye oyalıyor. Savcılığa vermiş olduğumuz avukatlarımızın kanalıyla da şu anda 300 kişi şikayetçi var.

Gaziantep gibi bir ilde bu şahıs çok kişiyi yüklü miktarda dolandırdı ve şuan dışarıda geziyor. Şu anda bu şahıs İstanbul'da ve her an yurt dışına da kaçma imkanı var. Ben 650 bin TL iban üzerinden para gönderdim. 420 bin TL de elden kendisine verdim. Bu araba getirip vergiden muaf diyerek bize uygun şekilde vereceğini vaat etti. Bize, 'Rent a Car firmalarından uygun şekilde alıyorum ve size verdiğimde almış olduğum 400 bin lira her araç için en az 50-100 bin lira ben kar ediyorum" dedi" iifadelerini kullandı.