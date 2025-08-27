Haydarpaşa Limanı'nda yangın! Yakıt ikmal gemisi alevler içinde

İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

