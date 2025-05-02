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 | Murat Makas

Hayrete düşüren an! Parça parça çöp poşetinde taşınıyordu, otogarda yakalandı

İzmir'den Antalya'ya gönderilen çöp poşetleri Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ve görevlilerin radarına takıldı. Çöp poşetinin içinden çıkanlar adeta şoke etti. Poşetleri taşıyan otobüs firmasına ceza verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 13:30

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İzmir'den Antalya'ya gönderilen çöp poşetlerinden çıkanlar şoke etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve güvenlik görevlileri işbirliğiyle çöp poşetlerinde 300 kilogram küçükbaş ve büyükbaş et tespit edildi. Ekipler usulsüz şekilde taşınan etlere el koyarken, etleri taşıyan otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Hayrete düşüren an! Parça parça çöp poşetinde taşınıyordu, otogarda yakalandı

ETLERE EL KONULDU

İzmir'den gönderildiği tespit edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerini teslim almaya gelen kimse olmazken, sadece soğuk hava usulü ile taşınması gereken et ve et ürünlerine el konuldu. Çöp poşetleriyle et ve et ürünleri taşıyan otobüs firmasına ise cezai işlem uygulandı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tutanak tutularak etler imhaya gönderildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Hayrete düşüren an! Parça parça çöp poşetinde taşınıyordu, otogarda yakalandı

"USULSÜZ TAŞIMACILIĞA TAVİZ YOK"

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Otogar İşletme Şefi Erdoğan Delice, insan sağlığını tehdit edecek şekilde usulsüz et taşımacılığa fırsat vermediklerini belirterek, "İzmir ilinden Antalya terminaline usulsüz yollarla taşınan 9 poşet içinde 300 kilogram et tespit edildi. Kontrollerinden ardından Terminal Zabıta amirliğimiz bilgilendirildi. Daha sonra Tarım ilçe müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçilerek yasal prosedürler ne gerektiriyorsa onları gerçekleştirdik. Antalya Otogar Terminalinde görevli olan Zabıta personelinden Güvenlik görevlisine, hareket personelinden temizlik işleri personelimize kadar bütün personelimizle yaptığımız koordineli çalışmayla şüpheli gördüğümüz paketlere hiçbir taviz vermeden müdahale ediyor ve gerekli işlemleri hemen başlatıyoruz" dedi.

Hayrete düşüren an! Parça parça çöp poşetinde taşınıyordu, otogarda yakalandı
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ETİKETLER
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