Hayvan otlatan gence isabet eden yıldırım sonu oldu

09 Haziran 2024 00:48 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 00:50

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.