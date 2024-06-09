Hayvan otlatan gence isabet eden yıldırım sonu oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 00:48 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 00:50
Bayburt'ta 24 yaşındaki genç yıldırım isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar'a (24) yıldırım isabet etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Bayraktar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar'ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı