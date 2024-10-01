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Hazine arazisine uyuşturucu ekmiş! CHP'li başkan suçüstü yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:13
Hazine arazisine uyuşturucu ekmiş! CHP&#039;li başkan suçüstü yakalandı

Bilecik'te jandarma ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Düzenlenen operasyonda, 35 gram esrar, 3 kök ekili halde kenevir 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan kişinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenildi.

Bilecik​ İl Jandarma​ Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Bayırköy beldesinde hazine arazisinde yasadışı kenevir​ ekimi yapıldığı ihbarı üzerine operasyonun düğmesine bastı.

KENEVİRLERİN BAKIMINI YAPARKEN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipler, CHP Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenilen Osman K.'yi arazide ekili halde 3 kök kenevirin başında gördü. Osman K., kenevirlerin bakımını yaptığı sırada suçüstü yakalandı. 

Ekipler şahsın Bayırköy Belde Belediye Başkan Yardımcısı olan babasına ait arazide kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir de buldu.

Hazine arazisine uyuşturucu ekmiş! CHP'li başkan suçüstü yakalandı - 1. Resim

TÜM UYUŞTURCULARA EL KONULDU

Öte yandan, şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin çıkarken, 1 adet uyuşturucu​ içme aparatı olarak kullanılan payp diye tabir edilen malzemeye el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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