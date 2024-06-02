Haziran başladı, Meteoroloji'den uyarı geldi: Kavrulacağız! İşte pazar günü il il hava durumu...
Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar günü plan yapanlar havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji il il 2 Haziran hava tahmin raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İŞTE 2 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık