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Haziran başladı, Meteoroloji'den uyarı geldi: Kavrulacağız! İşte pazar günü il il hava durumu...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
02 Haziran 2024 04:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 05:32
Haziran başladı, Meteoroloji&#039;den uyarı geldi: Kavrulacağız! İşte pazar günü il il hava durumu...

Meteoroloji'nin son hava durumu raporunu göre sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Pazar günü plan yapanlar havanın nasıl olacağını merak ederken Meteoroloji il il 2 Haziran hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin az bulutlu açık, doğu kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE 2 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 33°C
Az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: TGRT Haber
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