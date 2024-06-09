Haziranda fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Sokakları su bastı, ekili alanlar zarar gördü

09 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) geçtiğimiz günlerde yayımladığı hava durumu raporunda cuma gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağışın etkisini göstereceğini bildirmişti.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Adana'nın Feke ilçesinde bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallelerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu.

ETKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ

Dolu ve yağmur, ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu. Bölgede kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle oluşan zarar sonrası inceleme başlatıldı.