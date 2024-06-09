Haziranda fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Sokakları su bastı, ekili alanlar zarar gördü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış birçok bölgede etkisi gösterdi. Adana'nın Feke ilçesi yüksek kesimlerinde de kısa süreli etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Su taşkınlarına yaşanırken ekili alanlara da zarar gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) geçtiğimiz günlerde yayımladığı hava durumu raporunda cuma gününden itibaren birçok bölgede sağanak yağışın etkisini göstereceğini bildirmişti.
FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
Adana'nın Feke ilçesinde bağlı Oruçlu, Ormancık, Mansurlu ve İnderesi mahallelerinde kısa süreli şiddetli yağmur ve fındık büyüklüğünde yağan dolu etkili oldu.
ETKİLİ ALANLAR ZARAR GÖRDÜ
Dolu ve yağmur, ekili arazi ve bahçelerde zarara neden oldu. Bölgede kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle oluşan zarar sonrası inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı