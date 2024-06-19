Haziranda şaşırtan manzara! Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü

19 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:47

Ardahan’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURDU

Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman durdu. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.