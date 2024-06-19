Haziranda şaşırtan manzara! Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:47
Ardahan'da yüksek kesimlerde sağanak ve daha sonrasında da dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan dolu yağışı sonrası karayolu beyaza büründü.
Ardahan’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 4 gün boyunca etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası Ardahan-Göle karayolu beyaza büründü.
TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURDU
Aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle trafik akışı zaman zaman durdu. Dolu yağışının etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı