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 | Selahattin Demirel

Hazreti Muhammed'e saygısız içerikler barındıran Spotify hakkında soruşturma başlatıldı

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yönelik saygısız içeriklerin yer aldığı Spotify hakkında Rekabet Kurumu inceleme başlattı. İncelemede platformun, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar üzerinde durulacak.

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Hazreti Muhammed'e saygısız içerikler barındıran Spotify hakkında soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 20:02
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 20:02

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve 'ın 'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.

Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.

Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

Hazreti Muhammed'e saygısız içerikler barındıran Spotify hakkında soruşturma başlatıldı

NE OLMUŞTU?

Spotify platformunda peygamberimiz Hazreti Muhammed'i hedef alan içeriklerin yer alması tepkilere neden olmuş, halkın dini inançlarıyla dalga geçerek kin ve düşmanlığa tahrik edip aşağılayan içeriklerin Spotify tarafından kaldırılmadığı ortaya çıkmıştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, uzun süredir #Spotify platformunda yayımlanan içerikleri yakından takip ediyor; hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz.

Ancak görüyoruz ki Spotify, daha önce yaptığımız tüm uyarılara rağmen gereken adımları atmamakta ısrarcıdır. Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir. Bununla birlikte platformda "playlist" adı altında;

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi vesellem) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile,

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir.

Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim.

Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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