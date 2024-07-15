HDP'li belediye başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

15 Temmuz 2024 20:33 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 20:37

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi'nde 40 yaşındaki Mahmut Bilgin kamyonuyla seyrederken kimliği belirsiz kişiler tarafından yolu kesildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilgin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahmut Bilgin'in 2014 yılında HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdüssamed Bilgin