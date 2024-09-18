Helikopter ve İHA'larla 3 ilde şafak baskını: 51 kişi gözaltında

18 Eylül 2024 09:23 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:23

Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa'da polis ekipleri internet üzerinden uyuşturucu satan şahıslara karşı şafak baskını düzenledi. Operasyonda helikopterler ve insansız hava araçları yer aldı. Operasyon sonucu 51 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir​ merkezli İstanbul ve Bursa'da 300 polisin katılımıyla dev bir operasyon​ gerçekleştirildi. Balıkesir'in Edremit​ ve Burhaniye​ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şafak operasyonu düzenlendi. İnternet haberleşme araçlarıyla uyuşturucu madde ticareti yapan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

TOPLAM 44 AYRI ADRESE OPERASYON

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, ayrıca mahalle ve ara sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 52 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 3 farklı şehirde (Balıkesir-İstanbul-Bursa) toplam 44 ayrı adreste operasyon gerçekleştirildi.

İHA'LAR DA OPERASYONA KATILDI

Düzenlenen şafak operasyonuna 300 personel, 90 ekip, 14 narkotik köpeği ve idarecisi, 8 özel harekat unsuru, 2 çevik kuvvet timi, 7 motosikletli polis timi, 1 helikopter ve 3 iha (İnsansız Hava Aracı) katıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanıldı.