Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan

Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:19
Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan

Sivas'ta damgasız ağaçların kesen bir kişi, muhtar tarafından uyarıldı. Duruma tepki gösteren muhtar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kesilen ağaçları kamyona yükleyen şahısın "Jandarmayı çağır, Valiyi çağır lan" ifadeleri şoke etti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar köyünde yetişkin çam ağaçlarının kesildiğini gören muhtar, bölgede gezmeye başladı.

Ormanlık arazide yapılan kesimi yerinde görmek isteyen köy muhtarı, kesim yapılan alanı ziyaret etti.

Hem ağaç katliamı yaptı, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan - 1. Resim

Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kesilmesi için damga vurulan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini düşündü.

"JANDARMAYI ÇAĞIR, VALİYİ ÇAĞIR LAN"

Damgasız ağaçların kesilmesine tepki gösteren muhtar, işçileri bu konuda uyardı. İşçilerden birinin muhtara "Jandarmayı çağır, valiyi çağır lan" diyerek cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hem ağaç katliamı yaptı, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan - 2. Resim

YETKİLERE ÇAĞRI YAPTI

Muhtar Çakır, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak yetkililerden damgasız ağaçların kesimine engel olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...