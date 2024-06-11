Hem ağaçları katletti, hem de kafa tuttu: İstersen Valiyi çağır lan
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 14:17 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 14:19
Sivas'ta damgasız ağaçların kesen bir kişi, muhtar tarafından uyarıldı. Duruma tepki gösteren muhtar, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kesilen ağaçları kamyona yükleyen şahısın "Jandarmayı çağır, Valiyi çağır lan" ifadeleri şoke etti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar köyünde yetişkin çam ağaçlarının kesildiğini gören muhtar, bölgede gezmeye başladı.
Ormanlık arazide yapılan kesimi yerinde görmek isteyen köy muhtarı, kesim yapılan alanı ziyaret etti.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kesilmesi için damga vurulan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini düşündü.
"JANDARMAYI ÇAĞIR, VALİYİ ÇAĞIR LAN"
Damgasız ağaçların kesilmesine tepki gösteren muhtar, işçileri bu konuda uyardı. İşçilerden birinin muhtara "Jandarmayı çağır, valiyi çağır lan" diyerek cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
YETKİLERE ÇAĞRI YAPTI
Muhtar Çakır, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak yetkililerden damgasız ağaçların kesimine engel olmalarını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı