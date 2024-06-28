Hem cani hem pişkin! Şişli'de korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahkaha attı

28 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:52

Son dakika | Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde yeni gelişme! Ramazan Pişkin'in katili için istenen ceza belli oldu

Son dakika | Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde yeni gelişme! Ramazan Pişkin'in katili için istenen ceza belli oldu

Korkunç cinayet Şişli'de meydana geldi. Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. ve eşi Darkhiduren B.A.’nın evine yine Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi.

İki aile birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.’ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

ZORLA YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup, zorla yatak odasına götürdü.

Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Buldaa'nın tecavüz girişiminde bulunduğu kadın, kafasını duvara çarparak bayıldı. O esnada marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü.

Adam, Buldaa’yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.

TERS KELEPÇEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

'AYAKTA DURAMIYORDU VE GÜLÜYORDU, HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ'

Apartman sakinlerinden Levent Ceylan, “Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kalabalık vardı. Sonra sokakta esnaf ağabeylerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş.

4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış, aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. Sonra komşuları havaya ateş etmiş. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım.

Sesten dolayı herhalde. Adam diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla, kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı.

Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı. Öldüren sahış kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya” dedi.