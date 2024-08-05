Hem esecek hem gürleyecek! Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak var

05 Ağustos 2024 04:41 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 05:13

İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı

İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı

Haftanın ilk günü havanın nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Ankara'nın kuzey ve batı, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, İç Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İŞTE İL İL 5 AĞUSTOS HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 23°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Osmaniye çevreleri, Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 38°C

Az bulutlu

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık