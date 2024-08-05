Hem esecek hem gürleyecek! Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak var
Meteoroloji'nin son raporuna göre, bugün İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış beklenirken kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. İşte il il 5 Ağustos 2024 Pazartesi hava durumu tahmini...
Haftanın ilk günü havanın nasıl olacağı merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı, Ankara'nın kuzey ve batı, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, İç Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
İŞTE İL İL 5 AĞUSTOS HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 23°C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 23°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Osmaniye çevreleri, Toroslar kesimi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 38°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık