Hem ev sahibi hem kiracıydı! Kira konusunda anlaşamadı, sonrasında bakın neler oldu

06 Temmuz 2024 13:08 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:20

Bir ev sahibi - kiracı anlaşmazlığı da Mersin'de yaşandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 8 kişilik ailesiyle kirada yaşayan İhsan Dayan, ev sahibi ile kira konusunda anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibinin, 2 bin 500 lira olan kirasını 15 bin liraya çıkartmak istediğini, kendisinin ise 10 bin TL teklif ettiğini dile getiren Dayan, önerdiği bedeli de ev sahibinin hesabına yatırdığını kaydetti.

EV SAHİBİNİN KİRA ARTIŞINI KABUL ETMEYİNCE SOKAKTA KALDI

Ev sahibinin fahiş kira artışını kabul etmeyen Dayan, bunun üzerine icra yoluyla kirada oturduğu evden çıkartıldı. Kalacak yer bulamayan Dayan, çareyi Yenişehir ilçesinde 7 yıl önce satın aldığı eve taşınmakta buldu. Ancak kiracısını evinden çıkartamayan Dayan, hukuki süreç başlattı.

Yaklaşık 4 gündür eşyaları sokakta bulunan Dayan, bir yandan sürecin tamamlanmasını beklerken, eşyalarının çalınmaması için geceleri sokakta nöbet tutuyor. Bu sırada Dayan ailesinin 4'ü kadın olan aile bireyleri de akrabalarında kalmaya başladı.

KİRACISINI ÇIKARAMAYINCA SOKAKTA KALDI

İnşaatlarda çalışan Dayan, 40 yıldır Mersin'e ikamet ettiğini ve bu süreçte kirada oturduğunu söyledi. Gelinen süreçte ev sahibi ile kira konusunda sıkıntılar yaşamaya başladığını belirten Dayan, ev sahibinin kirada yüksek artış talep ettiğini ifade ederek, "Benden yüzde 600-700 oranında zam istedi. Ben de yüzde 400'ü kabul ederek hesabına yolladım. Maalesef bir hafta sonra icra yoluyla beni evden dışarıya attı. Sokakta kaldım" dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce Palmiye Mahallesi'nde bir ev aldığını kaydeden Dayan, "Bir türlü bu kiracımı çıkartamıyorum. Zaten bedava oturuyor, bin 500 liradan oturuyor. 6-7 yıldan beri de hiç zam yapmadım. Bedava oturduğu için evi tahliye etmiyor. 'Git istediğin yere şikayette bulun' diyor. Ben de gerekli makamlar şikayette bulundum ama netice almadım" diye konuştu.

PARKLARDA KALIYORLAR

Kiracısı olduğu evden icra yoluyla çıkarıldığı için sokakta kaldığını belirten Dayan, kalacak yer bulamayınca eşyalarını, sahibi olduğu evin bulunduğu Bektaş Apartmanı'nın önündeki boşluğa taşıdığını ifade etti.

Bu süreçte bazen parklarda kaldıklarını, bazen ikişer üçer kişi başka yerlerde kaldıklarını dile getiren Dayan, "Biz sokakta kaldık. Gidecek bir yerimiz de yok imkanımız da yok" dedi.