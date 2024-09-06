Hem hatalı hem öfkeli! Polise yasal olmayan işlem teklif etti, gazetecilere saldırdı

06 Eylül 2024 06:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 06:44

Aksaray’da ehliyetsiz araç kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan kadın, polis memurlarına kamu personeli olduğunu söyleyerek yasal olmayan işlem teklifinde bulundu. İstediği olmayınca öfkelenen kadın ve yakını olan 2 kişi görevini yapan basın mensuplarına saldırıp küfretti.

Aksaraya'ın Büyükbölcek Mahallesinde gece yarısı olay yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan bir otomobile dur ihtarında bulundu.

KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDILAR

Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kıskıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi. Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

BASIN MENSUPLARINA TEHDİT

1’i kadın 3 kişi tehdit ve küfürlerle basın mensubunun üzerine yürüdü

Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi. Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın basın mensuplarına “Çekmeyin” dedi.

İSTEDİĞİ OLMAYINCA ÖFKELENDİ

Kamu personeli olduğunu belirten kadın daha sonra polis memuruna, “Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?” diye teklifte bulundu. İstediği olmayınca öfkelenen kadın uygulama noktasında görevini yapan basın mensuplarına müdahale etmek istedi. Görüntü çekilmesini istemeyen kadın basın mensuplarına dönüp, “Kamu personeliyim diyorum hala çekiyorsun. Hala çekiyor ya, inadına çekiyor. Gel çek, tut kamerayı” deyip basın mensubunun üzerine yürüdü.

Kadının, yanında bulunan 2 yakınına basın mensuplarını şikayet etmesi üzerine bu kez de 2 şahıs basın mensuplarının üzerine yürüyerek tehdit ve küfürler yağdırdı. Basın mensuplarının yaptığı işe de küfreden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. “Seni denk getiririm” deyip tehditler savuran şahıslar olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken, E.A. isimli kadın “Çek çek, al bunu da çek” deyip gazetecilere uygunsuz el hareketi gösterdi.

İşlemlerin ardından olay yerinden ayrılan kadın bu kez de basın mensubuna, “Seninle denk geleceğiz” deyip hem sözlü hem de eliyle fiziksel tehdit etti.

Ehliyetsiz sürücüye 12 bin 900 TL, araç sahibi olan annesine de 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi. Araç ise basın mensuplarına saldıran E.A. isimli kadına teslim edildi.