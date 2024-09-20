Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sırasında Van Gölü'ne düşen şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlar hem korkuttu hem de kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyardı bulunduğu sağanak yağış Bitlis il merkezi ve ilçelerinde gün boyunca etkili oldu. Gece saatlerinde sağanakla birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
O ANLAR KAMERADA
Şimşekler hem korku dolu anlar yaşattı hem de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyısında yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu'nun objektiflerine geceyi gündüze çeviren şimşekleri yansıdı.
MGM'DEN YENİ UYARI
Van Gölü’ne düşen şimşekler görsel bir şölen oluştururken, meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.