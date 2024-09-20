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Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:44
Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sırasında Van Gölü'ne düşen şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlar hem korkuttu hem de kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyardı bulunduğu sağanak yağışBitlis​ il merkezi ve ilçelerinde gün boyunca etkili oldu. Gece saatlerinde sağanakla birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Şimşekler hem korku dolu anlar yaşattı hem de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyısında yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu'nun objektiflerine geceyi gündüze çeviren şimşekleri yansıdı.

Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi - 2. Resim

MGM'DEN YENİ UYARI

Van Gölü’ne düşen şimşekler görsel bir şölen oluştururken, meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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