Hem korkuttu hem de hayran bıraktı! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:44

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak sırasında Van Gölü'ne düşen şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. O anlar hem korkuttu hem de kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlerdir uyardı bulunduğu sağanak yağış​ Bitlis​ il merkezi ve ilçelerinde gün boyunca etkili oldu. Gece saatlerinde sağanakla birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. O ANLAR KAMERADA Şimşekler hem korku dolu anlar yaşattı hem de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyısında yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu'nun objektiflerine geceyi gündüze çeviren şimşekleri yansıdı. MGM'DEN YENİ UYARI Van Gölü’ne düşen şimşekler görsel bir şölen oluştururken, meteorolojiden yapılan açıklamaya göre gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. İlgili Haberler İstanbul hava durumu şokuna hazırlanıyor! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı: İstanbul dahil 4 gün sürecek! Salı günü değişiyor