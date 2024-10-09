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Hem trafiği hem yolcuları tehlikeye attı! Yürekleri ağza getiren anlar!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:49

Telefonda video izleyerek araç kullanan şoför tüm yolcuların ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı. Yolcular tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.

Bursa’da bir halk otobüsü şoförünün direksiyon başındayken cep telefonundan video izleyip araç kullanması yürekleri ağza getirdi. Kazaya davetiye çıkan şoförün rahat hareketleri dikkat çekerken, yolcular tepki gösterdi.

Hem trafiği hem yolcuları tehlikeye attı! Yürekleri ağza getiren anlar! - 1. Resim

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Otobüsteki yolcuların uyarılarına rağmen video izlemeye devam eden şoför, otobüste gergin anlar yaşanmasına da neden oldu. Yolcular, şoförün dikkatsizliği karşısında endişe duyarken, herhangi bir kazaya yol açabilecek bu sorumsuz davranış büyük tepkiyle karşılandı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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