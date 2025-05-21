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 | Suat Vilgen

Hemşire için eşini ve iki çocuğunu katletmişti! Turgay Gezgin soruşturmasında yeni karar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangının itfaiyeci baba Turgay Gezgin'in sinsi cinayet planı olduğu belirlenmişti. Olaydan 10 gün sonra nişanlanan belirlenen Turgay Gezgin tutuklanırken hemşire nişanlısı hakkında flaş bir kara imza atıldı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 07:48

Aydın'ın Nazilli ilçesi kan donduran bir olaya sahne olmuşüu. Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde çıkan yangında Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirmişti.

Hemşire için eşini ve iki çocuğunu katletmişti! Turgay Gezgin soruşturmasında yeni karar
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SÖZDE BAYGINLIK GEÇİRMİTİ

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirmiş, Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Ancak yangına ilişkin yürütülen soruşturmada ulaşılan bulgular cinayet şüphesi doğurunca 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alınmıştı.

Hemşire için eşini ve iki çocuğunu katletmişti! Turgay Gezgin soruşturmasında yeni karar
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O HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI

Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sabah'ın haberine göre soruşturma derinleştirilirken, hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

ETİKETLER
#itfaiye
#Nazilli
#Cinayet Soruşturması
#Gündem
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