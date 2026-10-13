Hemşirelik öğrencisi Edanur'un öldüğü kazada karar: Alkollü sürücü tahliye edildi

Bartın'da kaldırımdan durağa doğru yürüyen hemşirelik öğrencisi Edanur Tatlıoğlu’na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Furkan Turan Gülle, "Taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılırken, sanığın tutuklu bulunduğu zaman ve istinaf süreçleri göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

DURAĞA DOĞRU YÜRÜYEN EDANUR'A ÇARPMIŞTI

Bartın'da 23 Ekim 2025’te Bartın-Zonguldak kara yolu Çatmaca mevkisinde meydana gelen kazada Furkan Turan Gülle (26) idaresindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu’na (23) çarpmış, feci kazada Tatlıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin 0.83 promil alkollü olduğunu tespit ettiği, hastanede yapılan ölçümde ise 1.4 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Furkan Turan Gülle ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN 12 YIL CEZA İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianameyle sanık Gülle hakkında ‘Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak’ ve ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık Gülle, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu’nun ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Furkan Turan Gülle, "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum" dedi.

4 YIL 5 AY CEZA ALDI TAHLİYE EDİLDİ

Savcılık mütalaasında, sanığın Türk Ceza Kanununun 85. maddesi 2. fıkrası gereği cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonunda önceki yargıtay içtihatları çerçevesinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, gerekçeli kararın ise daha sonra açıklanacağını duyurdu. Mahkeme, sanık Furkan Turan Gülle'yi ‘Taksirle öldürme’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu zamanı ve istinaf sürecini de göz önünde bulunduran hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi. Sanığın ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu.