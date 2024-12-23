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Hemşirenin şüpheli ölümü! Çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaatta ölü bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:19
Hemşirenin şüpheli ölümü! Çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaatta ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan 24 yaşındaki hemşire Ahmet Kalyoncu hastanenin karşısındaki inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da 24 yaşındaki hemşire inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Korkunç olay gece 03.00 sıralarında Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada meydana geldi.

Hemşirenin şüpheli ölümü! Çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaatta ölü bulundu - 1. Resim

ŞÜPHELİ ÖLÜM

İnşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan 24 yaşındaki hemşire Ahmet Kalyoncu, bulunduğu yerden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hemşirenin ölümüyle ilgili cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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