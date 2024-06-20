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Hemzemin geçitte korkunç kaza! Yük treni aracı biçti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 12:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:42

Diyarbakır Bağlar'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle hafif ticari araçla çarpıştı. Şans eseri sürücü ve yanındaki kişi kazayı yaralı olarak atlatırken, araç pert oldu.


Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan 48 yaşındaki N.Y. idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Hemzemin geçitte korkunç kaza! Yük treni aracı biçti - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman yaralandı.

Hemzemin geçitte korkunç kaza! Yük treni aracı biçti - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hemzemin geçitte korkunç kaza! Yük treni aracı biçti - 3. Resim

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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