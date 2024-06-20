Hemzemin geçitte korkunç kaza! Yük treni aracı biçti

20 Haziran 2024 12:38 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:42

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan 48 yaşındaki N.Y. idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman kontrolündeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.