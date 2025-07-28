Hendek'teki yangının sebebi görüntülendi: İki kişi hakkında karar verildi

Sakarya'da 5 hektarlık bölümün yanmasıyla sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Fındıklık alanın da zarar gördüğü yangınla ilgili iki kişi hakkında karar verildi.



MEKANİK TÜPLÜ HAYVAN KAÇIRICI YANGIN ÇIKARDI

Güldibi Mahallesi’nde dün çıkan yangınla ilgili yapılan soruşturmada alevlere sebep olan şeyin mekanik tüplü hayvan kaçırıcı olduğu belirlendi.



2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çok sayıda destek aracı ile müdahale edilerek söndürülen yangında 5 hektarlık orman ve fındıklık alan zarar gördü. Yangının S.K. (78) ve Ş.B. (43) tarafından fındık bahçesinde kullanılan mekanik tüplü hayvan kaçırıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.

S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise farik mümeyyiz raporu sonrasında yargılama sürecinin başlayacağı öğrenildi.