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Her şey telefon şarjı için! 2 grup birbirine girdi, polis zor ayırdı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ocak 2025 05:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 04:41

Bartın'da telefon şarjı kullanımı nedeniyle 2 grup arasında kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken taraflardan biri, kavgayı güçlükle ayıran polis ekiplerinden de şikayetçi oldu.

Bartın​'ın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde telefon şarjı kullanımı nedeniyle 2 grup arasında tartışma​ başladı. İddiaya göre telefon şarj aletinin kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Biber gazı kullanan polis ekipleri ile kavgaya karışan bir grup arasında da gerginlik yaşandı.

Her şey telefon şarjı için! 2 grup birbirine girdi, polis zor ayırdı - 1. Resim

POLİSTEN DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken bir grubun polislerden, polislerin ise gruptan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polisten şikayetçi olunması nedeniyle adli işlemlere jandarma ekiplerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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