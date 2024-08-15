Her yerde aranan şahıs, at üstünde yakalandı! Filmleri aratmayan görüntüler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:18
Erzurum polisi hakkında birçok suçtan dolayı yakalama kararı olan H.Ç.’yi at üstünde yakaladı. Kırsal alanda atla kaçmaya çalışan zanlı, filmleri aratmayan takip sonucu kıskıvrak ele geçirdi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, tarafından düzenlenen operasyonda 14 Yıl 11 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca ''Nitelikli Yağma'' suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranması bulunan H.Ç. isimli şahsın yakalanma görüntüleri filmleri aratmadı.
AT ÜZERİNDE KAÇARKEN YAKALANDI
At üstünde kırsal kesimde izini kaybettirmek isteyen H.Ç., takipten kurtulmak için dere ve tepelik alanlara kaçmaya çalışsa da polisin ısrarlı çalışmaları sonucu ele geçirildi. Bu anlar saniye saniye hava aracı ile kaydedildi.
Şahıs adli merciler önüne çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı