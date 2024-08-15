Her yerde aranan şahıs, at üstünde yakalandı! Filmleri aratmayan görüntüler

15 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:18

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, tarafından düzenlenen operasyonda 14 Yıl 11 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca ''Nitelikli Yağma'' suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranması bulunan H.Ç. isimli şahsın yakalanma görüntüleri filmleri aratmadı.

AT ÜZERİNDE KAÇARKEN YAKALANDI

At üstünde kırsal kesimde izini kaybettirmek isteyen H.Ç., takipten kurtulmak için dere ve tepelik alanlara kaçmaya çalışsa da polisin ısrarlı çalışmaları sonucu ele geçirildi. Bu anlar saniye saniye hava aracı ile kaydedildi.

Şahıs adli merciler önüne çıkarıldı.