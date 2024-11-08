Her yerde aranıyordu! Küçük çocuktan kahreden haber
Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuktan acı haber geldi. Yapılan çalışma sonucu ekipler, 14 yaşındaki Yusuf Bedir'in cansız bedenini buldu.
Merkez Yüreğir Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalında giren 14 yaşındaki Yusuf Bedir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Küçük çocuğu bulabilmek ekipler çalışma başlattı. Savcılığın talimatıyla sulama kanalındaki su kesilince Bedir'den acı haber geldi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Cansız bedeni bulunan Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.
Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.