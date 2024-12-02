Herkes bu iddiayı konuşuyor! AVM'lere giriş ücretli olacak: İşte belirlenen ücret

02 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:58

Günde binlerce vatandaşı ağırlayan alışveriş merkezleri ile ilgili ortaya atılan iddia gündeme oturdu. AVM'lere girişte vatandaşlardan 1 TL alınacağı ve merkezlerin giderlerinin böylelikle giderileceği öne sürülüyor.

Binlerce vatandaşın yaz kış demeden ziyaret ettiği alışveriş merkezleri hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı. AVM'lere girişin artık ücretli olacağı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. AVM'LER ÜCRETLİ Mİ OLACAK? Ortaya atılan iddiaya göre, yeni yılda alışveriş merkezlerine girişte vatandaşlar 1 TL ödemek zorunda olacak. Alınan ücretle de merkezlerin giderleri karşılanacak. YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan iddiayla ilgili henüz yetkili isimlerden bir açıklama gelmedi. İlgili Haberler İki gün boyunca süpermarkette kalan ayı, etlerle kendine ziyafet çekti! Bal tuzağına düşünce çıkarılabildi Marmara depremi hangi şehirleri etkiler? 11 il için uyarı yapıldı