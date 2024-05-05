05 May 2024 09:20 - Güncelleme : 05 May 2024 09:23
Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı
Şırnak Cizre'de etkili olan yağmur sele dönüştü. Sel sularına kapılan kadın ve çocuğu vatandaş kurtardı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı