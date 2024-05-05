Herkes çığlık çığlığa kaldı: Anne ve kızı sel sularına kapıldı

05 May 2024 09:20 - Güncelleme : 05 May 2024 09:23

Şırnak Cizre'de yağmur hayatı felç etti. Ev ve işyerlerinin su altında kaldığı ilçede sokak ve caddeler su altında kaldı. Cudi Mahallesi'nde karşıya geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun iyi olduğu belirtildi.