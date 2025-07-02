Herkes İstanbul'u işaret ederken o ilimizi uyardı: 'Tüm ilçelerinden diri fay geçiyor!'

Bursa'da peş peşe meydana gelen depremler İstanbul başta olmak üzere çevre illerde endişeye neden oldu. İki şehrin de deprem tehdidi altında olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla vurgulanırken Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan en çok risk altındaki ili açıkladı.

Bursa'nın Gemlik fayı son günlerde harekete geçti. Art arda meydana gelen 3,9, 4,2 ve 4,4 büyüklüğündeki sarsıntılar endişe dolu bekleyiş sürüyor. 23 Nisan'da son olarak İstanbul'da meydana gelen 6,1'lik deprem sonrası Bursa'daki sarsıntılar bölgede daha büyük bir deprem korkusu sardı.

"İSTANBUL'DAN BİLE RİSK FAZLA"

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan Bursa'daki tehdidin İstanbul'dan daha fazla olduğunu ve Bursa'nın neredeyse tüm ilçelerinin diri fay üzerinde olduğunu hatırlattı. İstanbul'un ise doğrudan geçen bir fayda olmadığını belirtti.

Özellikle 960 yıldır sessiz kalan İznik-Mekece fayı ve Gemlik fayına dikkat çeken Aykan 7 üzerinde deprem üretebileceğini belirtti.



"DEPREMLERİN ARTARAK DEVAM ETMESİ 4.4'TEN DAHA BÜYÜK DEPREM OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Aykan, "1 Temmuz'da Kuzey Anadolu fayının güney kolunda Gemlik fayının kuzeyinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi daha sonra 4.2 ve bugünde 4.4 büyüklüğünde devam etti. Normal şartlarda bu tarz depremler mal ve can kaybına sebep olmaz küçük depremlerdir. Gemlik fay sekmendi 30 km uzunluğundadır. Gemlik fayı üzerinde 1419 tarihinde büyük bir deprem meydana gelmiş, 7 büyüklüğünde bir deprem üzerinden de 600 yıl geçmiş. Uzun bir zaman. Bu depremleri değerlendirdiğimizde depremlerin artarak devam etmesi bize 4.4 ten daha büyük bir deprem olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin olur diyemeyiz. Dikkat etmek gerekiyor. Tedbirli olmak gerekiyor. Gemlik körfezinde aralık 2023 te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu bölgede deprem aktivitesinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru İznik Mekece fayına dikkat çeken Aykan, "Bu fay yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda bu fay 960 sene önce büyük bir deprem üretmiş. Bu sebeple çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gemlik fayı ile birlikte bu fayında büyük bir deprem üretme riski çok fazla. 960 yılda bir deprem tekrarlama süresini düşünürsek periyodun yaklaşmış olması sebebiyle çok dikkat edilmesi gerekiyor. 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip" diye konuştu.

"BURSA'NIN DEPREM RİSKİ YÜKSEK: TÜM İLÇELERİNDEN DİRİ FAY GEÇİYOR!"

Bursa'nın hemen hemen tüm ilçelerinden diri fay geçtiğini sözlerine ekleyen Jeoloji Mühendisi Aykan, "Vakit geçirmeden Bursa'nın depreme dayanıklı bir kent olması için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. MTA'nın diri fay haritasına baktığımız zaman İstanbul'un şehir merkezinden geçen diri fayın bulunmadığını görmekteyiz. Faylar daha çok Marmara denizinden geçmekte. Bursa'nın ise her ilçesinden geçen diri faylar var. Bunun için Bursa'nın biran önce depreme dirençli bir kent olması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor" dedi.