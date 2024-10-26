Hesabında 23 milyonu görünce hayatının şokunu yaşadı: ''Haram para olduğu için iade ettim''

26 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 13:41

İzmir'de yaşayan bir temizlik işçisi fatura ödemek için mobil banka uygulamasına girdi, hesabında 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası'nın yatırıldığını görünce hayatının şokunu geçirdi. Temizlik işçisi örnek davranış sergileyerek parayı bankaya iade etti. Temizlik işçisi Özkan Aydik paranın nerden gelip nereye gittiğini öğrenmek istiyor.

İzmir’in Menderes​ ilçesinde yaşayan bir temizlik işçisi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Fatura ödemek için mobil bankacılık​ uygulamasına giren 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik hesabında 23 milyon liranın üzerindeki parayı görünce şaşırdı. Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti.

Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi. Dürüst vatandaş, olayı komşusuna anlattıktan daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

"HARAM PARA OLDUĞU İÇİN İADE ETTİM"

Büyük bir şok yaşadığını söyleyen Özkan Aydik, haram para olduğu için miktarın tümünü iade ettiğini söyledi. Aydik, "Doğalgaz faturamı ödemek için mobil bankacılık uygulamama girdiğimde hesabımda 23 milyon liranın üzerinde bir paranın olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve bu paranın nereden geldiğini sordum. Cevap alamayınca da hemen bankanın yolunu tuttum ve durumu izah ettim. Birkaç telefon görüşmesi yaptılar ve daha sonra ben gelen paranın tamamını, haram para olduğu için bankaya iade ettim" diye konuştu.

PARANIN GİTTİĞİ YERİ ÖĞRENMEK İSTİYOR

Özkan Aydik, "Ben bankaya gidip parayı iade edene kadar kimseye bu olaydan bahsetmedim belki aklımı bulandırırlar diye. Nasıl bir vatandaş gişeden para ödüyorsa o şekilde iademi yaptım. Sonra da hiç kimse gelip bu para nereden geldi diye sormadı banka yetkililerinden. Şüpheye girdim ve durumu komşuma izah ettim. Yani bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti; onu öğrenmek istiyorum. Paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi bana banka yetkilileri. Tedirgin oldum ve buradan da şimdi polis merkezine gidip durumu bildireceğim" açıklamasında bulundu.