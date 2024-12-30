Yüzlerce vatandaşı dolandıran bungalov çetesinin lüks hayatı! Hesaplarındaki para dudak uçuklattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 08:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:14

Diyarbakır merkezli düzenlenen “Bungalov sarmalı” operasyonunda bungalov çetesi çökertildi. Hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama​ ilanları vererek vatandaşları kandıran çeteye operasyon düzenlendi. Vatandaşlardan aldıkları paralarla İstanbul​'da lüks yaşam süren çete üyelerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü baskın yaptı. Operasyon kapsamında incelemeye alınan 20 şüphelinin hesaplarında toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi. YÜZLERCE VATANDAŞI KANDIRIP LÜKS HAYAT SÜRMÜŞLER Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı “Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı. Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi. İlgili Haberler Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar Zehir tacirlerine 12 ilde büyük operasyon! 83 kişi yakalandı Dolar kuru haftayı yükselişle açtı! İşte 30 Aralık döviz kurları