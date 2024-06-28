Geri sayım başladı! Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uydunun Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine gönderileceğini duyurdu.
Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.
SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu.
TÜRKİYE SAATİ İLE 00.20'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatılma tarihini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" dedi.
YÜZDE 80 YERLİ
Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.
Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.
35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK
Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.
7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.
Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.
Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.
CENNET ÜLKEMİZ: TÜRKİYE!Gördünüz değil mi? İrem hemşirenin çaresizliğini, ailesinin korku ve endişe ile kızları İrem’in sağ salim Türkiye’ye dönüşünü bekleyişini ve nihayet cennet ülkemiz Türkiye’ye geldiğinde çok büyük bir özlemle ve göz yaşları içerisinde kızlarına sarılıp, İrem hemşire’nin nasıl bir tehlikeden kurtulduğuna tanık olduk.Afganistan’da yönetime el koyan Taliban’ın halkından istekleri var. O istekleri yerine getiren Afgan halkı yaşamaya devam edecek veya Taliban yönetiminin istekleri karşısında ülkelerini terk ederek başka ülkelere kaçmaya ve oralara sığınmaya çalışacaklardır.Medyadan takip ettiğim kadarıyla İrem hemşire başörtüsüz ve tesettürsüz bir kıyafetle Afganistan’da bulunuyordu. Ta ki Taliban’ın Afganistan’da yönetime gelmesine kadar. İrem hemşire de Taliban’dan kurtulmak, kaçmak ve canını kurtarmak zorunda kalmıştır. Devletimizin ilgilileri birçok Türk vatandaşının burnu dahi kanamadan ülkemize gelmelerini sağlamıştır.Bu cennet ülkemizde açık, kapalı bütün kızlarımız, hanımlarımız özgürce kıyafetlerini seçebilmekteler, özel veya kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Üniversitelerde eğitim ve öğrenimlerini bugün özgürce sürdürebiliyorlar ve istedikleri yerlere seyahat edebiliyorlar. Unutulmamalıdır ki, geçmiş dönemde üniversitelerde okuyan başörtülü kızların başlarını açarak okumaları isteniyor ve hatta ikna odalarında kızlarımız bu yönde ikna edilmeye zorlanıyordu. Üniversitelerde bağnaz düşünceli öğretim üyesi ve idarecilerin neredeyse manevi işkenceleri bugünkü iktidarın iş başına-yönetime gelmesiyle; bir çok üniversitede eğitim ve öğretim gören kızlarımızın göz yaşlarının sona erdiği, giyim-kuşam ve başörtüsü sorununun çözüldüğüne milletimiz tanık oldu. Ancak Cennet ülkemizde barış ve huzuru sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz( jandarma ve polisimiz) var güçleriyle teröristleri yok etmek için büyük bir çaba gösteriyor. Bu yönde çok büyük bir mesafe alınmış ve terör olayları neredeyse minimum seviyeye düşmüştür. Bugün artık teröristler inlerine kadar kovalanıyor ve yok ediliyor. Büyük bir inanç ve tam bir uyum içerisinde görev yapan yöneticilerimizin sayesine çok şükür Güvenlik Güçlerimiz (jandarma ve polisimiz ) ve Türk Silahlı kuvvetlerimizdeki Kahraman Mehmetçiklerimiz, aziz milletimizin can ve malının korunması, huzur ve güvenliği için gece ve gündüz demeden görevlerini yapıyorlar. Öte tarafta ülkemizin kalkınmasını ve yükselmesini istemeyen, her ne yapılırsa yapılsın mutlu olmayan, hiçbir şeyi beğenmeyen dahili ve harici düşmanlar ve onların maşaları hainler hala bu ülkede yer bulabiliyorlar. Bu hainlerin bir de Afganistan’da Taliban yönetiminde yaşadıklarını düşününüz! Onlar bu cennet ülkemizde ağızlarını bir karış açıp, salyalarını sağa sola akıtarak özgürce konuşabilirler mi acaba?! Cennet ülkemiz Türkiye’de huzuru bozmak isteyen hainler lütfen özgürlüğün ne olduğunu ve ülkemizin kıymetini İrem KAHRAMAN hemşireden öğrenin! Bu ülkede özgürce, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak isteyen milletimizin istiklal ve istikbaline karşı konulamayacağını sizler de öğrenin artık!…