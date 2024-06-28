Geri sayım başladı! Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu!

28 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:27

Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu.

TÜRKİYE SAATİ İLE 00.20'DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu'nun fırlatılma tarihini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile Amerika'nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" dedi.

YÜZDE 80 YERLİ

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak.

7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.