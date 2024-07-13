Heyelan Erzurum’u vurdu: Dereye sürüklenen anne ve kız kayboldu!

13 Temmuz 2024 22:54 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 23:29

Bulgaristan’daki yangın Türkiye’yi tedirgin etti: Sınır hattında korkulu bekleyiş!

Bulgaristan’daki yangın Türkiye’yi tedirgin etti: Sınır hattında korkulu bekleyiş!

Yağışlar nedeniyle Türkiye'de Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan, yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Otomobilde bulunan anne ve kızı derede kayboldu.

DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi.

ARAÇTAN FIRLADILAR

Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Olayın ardından heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.

7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor.