Heyelan Erzurum’u vurdu: Dereye sürüklenen anne ve kız kayboldu!
Erzurum’da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu. Suya kapılan annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu. 10 aylık olduğu öğrenilen bebek için arama çalışmaları sürüyor.
Yağışlar nedeniyle Türkiye'de Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan, yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Otomobilde bulunan anne ve kızı derede kayboldu.
DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi.
ARAÇTAN FIRLADILAR
Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Olayın ardından heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.
7 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Dere yatağında itfaiye ekiplerince yapılan aramalarda annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta göl yatağında bulunurken, 10 aylık olduğu belirtilen kızı arama çalışmaları devam ediyor.