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 | Murat Makas

Heyelan sonucu korkutan manzara! İki ilde dev kaya parçası ve taşlar düştü

Ordu ve Kütahya'da meydana gelen heyelanlar tehlikeli anlara sebep oldu. Heyelan sonucu yola dev kaya parçaları ve taşlar düştü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 20:29

Ordu ve Kütahya'da meydana gelen heyelanlarda tehlikeli olay yaşandı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde Aybastı ile Fatsa ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, Kabataş ile Çatalpınar arasındaki Sayacatürk mevkisinde heyelan meydana geldi.

HEYELAN SONUCU DEV KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Heyelanın ardından dev kaya parçalarının yola düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım tamamen dururken, karayolunda ise araç trafiği oluştu. Ulaşıma kapanan yol için bölgede çalışma başlatıldı.

KÜTAHYA'DA TAŞLAR BU SENE DE DÜŞTÜ

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl karayolunda, heyelanlı bölgedeki taş düşmeleri bu yıl da devam etti. Kış aylarında ve karların erimeye başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan olay, sürücülere korkulu anlar yaşattı.
Yola düşen taşlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı ve muhtemel kazaların önüne geçti.

YETKİLİLERE SİTEM

Vatandaşlar, yıllardır tekrarlanan taş düşmelerine karşı yetkililerin önlem almadığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Günlük yaklaşık 10 bin aracın geçtiği bu önemli güzergahta, siyasi yetkililerin ve ilgili kurumların soruna duyarsız kaldığı ifade ediliyor.

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